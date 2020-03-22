كورونا : وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الحجر الصحي، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا المستجد
وقالت الحكومة في بيان، إن المستشارة الألمانية قررت الخضوع للحجر الصحي المنزلي، بعد تقارير أفادت بأن نتيجة اختبار الطبيب الذي قام بمنحها أحد التطعيمات، أظهرت إصابته بمرض « كوفيد 19 » الذي يتسبب به فيروس كورونا
وأضاف البيان: أُبلغت المستشارة بعد خطاب صحفي اليوم أن الطبيب الذي أعطاها لقاحًا وقائيًا يوم الجمعة، تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي. وسيتم إخضاعها للفحوصات الطبية المتعلقة بنفس المرض
وبلغت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا نحو 24 ألفًا بحلول اليوم الأحد، بزيادة 1600 إصابة عن أمس، كما بلغت الوفيات 93 حالة وفاة. تعد ألمانيا ثالث أكثر الدول تسجيلًا للإصابات في أوروبا، والخامسة عالميًا
عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 300 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 95 ألفا