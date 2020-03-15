كورونا : وزارة النقل تطلق عملية عاجلة لإجلاء الرعايا التونسيين والفرنسيين

بلاغ وزارة النقل
في إطار تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقي من فيروس « كورونا » فإن جميع شركات النقل الجوي العاملة على الوجهة الفرنسية من وإلى المطارات التونسية مدعوة إلى الإنطلاق بصفة عاجلة في عملية إجلاء الرعايا التونسيين والفرنسيين وذلك كما يلي
1– بالنسبة لرحلات الإجلاء
– بالنسبة للرحلات إنطلاقا من المطارات التونسية (تونس وجربة والمنستير):تكون الأولوية للمسافرين المقيمين بفرنسا والمتواجدين حاليا بتونس
– بالنسبة للرحلات إنطلاقا من المطارات الفرنسية (باريس، مرسيليا، ليون، نانت):تكون الأولوية للمسافرين المقيمين بتونس والمتواجدين حاليا بفرنسا
– يتعين على المسافرين المعنيين الاستظهار بالوثائق المثبتة للإقامة عند التسجيل
– تقوم شركات النقل الجوي التونسية والفرنسية (شركة الخطوط التونسية، شركة الطيران الجديد شركة الخطوط الفرنسية شركة فرنسا/ترنسافيا) بحصر قائمة المسافرين المعنيين وإيداع برامج الرحلات قصد المصادقة عليها من قبل الإدارة العامة للطيران المدني في أسرع الآجال، علما وأنه سيتم إعتماد تعريفة موحدة بين جميع شركات النقل الجوي بالنسبة للمسافرين المعنيين برحلات الإجلاء وغير الحاملين لتذاكر العودة
– على المسافرين المعنيين الاتصال والتنسيق بصفة عاجلة مع شركات النقل الجوي
– تشرع شركة الخطوط التونسية ابتداء من يوم الأحد 15 مارس 2020 في تسيير رحلتي (2) إجلاء واحدة من مطار جربة جرجيس الدولي والثانية من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي في اتجاه مطار باريس أورلي، فيما ستتولى بقية شركات النقل الجوي الانطلاق في رحلات الإجلاء بداية من يوم الاثنين 16 مارس 2020
2- بالنسبة الى المسافرين حاملي تذاكر السفر للعودة
تقوم شركات النقل الجوي في الحال بدعوة المسافرين المعنيين إلى الاتصال بهم في أقرب الآجال حيث سيتم نقلهم إما على متن الرحلات المنتظمة المرخص فيها أو على متن رحلات الإجلاء بعد إتمام عملية إجلاء المسافرين المقيمين بفرنسا أو تونس إلى بلدانهم
L’ambassadeur de France en Tunisie explique .Ecoutez