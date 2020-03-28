كورونا : مجموعة من المعدات الطبية تصل إلى تونس هبة من الصين الشعبية

وصلت صباح اليوم السبت 28 مارس 2020 من جمهورية الصين الشعبية مجموعة من المعدات الطبية إلى جانب معدات للتوقي والحماية
وتعرب رئاسة الجمهورية عن عميق ارتياحها لهذا الدعم الذي يعكس البعد الإنساني في سياسة جمهورية الصين الشعبية التي استجابت دون تردد وبأقصى سرعة لطلب رئاسة الجمهورية لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي ولكافة الإطارات والأعوان في مختلف القطاعات الأخرى الذين يقفون في الصفوف الأمامية في هذه الحرب التي تخوضها الإنسانية جمعاء
وسيتم العمل على دعم هذا المجهود الذي يتواصل دون انقطاع مع كل الأشقاء والأصدقاء، من ذوي النوايا الصادقة، حتى يتجاوز العالم بأسره هذه الجائحة
وتؤكد رئاسة الجمهورية على ضرورة أن يتم توزيع هذه المساعدات وفق مقاييس موضوعية على كل الأسلاك المعنية وهي، فضلا عن العاملين في القطاع الصحي، قواتنا الأمنية والعسكرية إلى جانب كل المتدخلين الآخرين ومن بينهم المؤسسات الإعلامية
المصدر : رئاسة الجمهورية التونسية