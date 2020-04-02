كورونا : تسجيل 33 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي 455 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس : تسجيل 33 حالة جديدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 01 أفريل 2020، تم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة من مجموع 674 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 273 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 211 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 117 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 73 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 455 حالة مؤكدة من بين 5130 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية كالآتي
تونس (105)، أريانة (60)، مدنين (51)، بن عروس (45)، المنستير (26)، سوسة (41)، قبلي (28)، صفاقس (20)، بنزرت (15)، نابل (11)، منوبة (10)، تطاوين (07)، قابس (05)، المهدية (08)، الكاف (05)، زغوان (02)، توزر (01)، سيدي بوزيد (03)، القيروان (04)، القصرين (02)، قفصة (05)، باجة (01
عدد الوفيات : 14 (03 صفاقس، 01 سوسة، 02 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 01 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة
ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18882 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 16245 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و2637 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية
وتسجل وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا
كما تهيب وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد
بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ وزارة الصحة