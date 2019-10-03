كل الاحزاب المترشحة فاسدون ! والنهضة وحدها هي النظيفة العفيفة التقية النقية

يقول راشد الغنوشي اليوم في جريدة الشروق : « ونحن نتجه الى الناخب بصدق ليعطينا ثقته وصوته. ونقول له :ان كل صوت لا يذهب للنهضة يذهب الى الفساد ». هكذا! اذن كل الاحزاب المترشحة من الوسط واليسار واليمين كذلك وكل المستقلين المترشحين – بمن فيهم اصدقاء النهضة القدامى والجدد – كلهم فاسدون! والنهضة وحدها هي النظيفة العفيفة التقية النقية الصالحة الديمقراطية المحبة للشعب والمفكرة في مصالحه رغم كل ما تسببت فيه للتونسيين من المحن والكوارث … ولا ارى لهذا الموقف تفسيرا مقنعا الا ان تكون اثار الشيخوخة والخرف قد بدات تعمل عملها في الرجل. ولله في خلقه شؤون
الدكتور إبراهيم بن مراد