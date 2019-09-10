كشف وتفكيك خليّة إرهابية « داعشية » تنشط بجهة توزر

على إثر تعهّد الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التّراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة بالبحث بموجب تعليمات النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في عمليّة طعن أحد الأمنيّين بمدينة « توزر » يوم 08 سبتمبر 2019، وبتعميق الأبحاث مع المظنون فيه، أمكن كشف وتفكيك خليّة تكفيريّة متكوّنة من 04 عناصر ناشطة بالجهة بايعت ما يسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي ونصّبت هذا الأخير « أميرا » لها وقد تمّ إيقاف عناصرها الذين أقرّوا بالتّخطيط للقيام بعمليّات إرهابيّة تستهدف المقرّات الأمنيّة والسّياديّة بالجهة وأعوان الأمن
كما أفضت الأبحاث إلى تعمّد عناصر الخليّة المذكورة خلال الصّائفة الفارطة إلى تصنيع وتجربة موّاد متفجّرة لاستغلالها في الغرض المذكور، إلاّ أنّهم أمام فشل تلك التّجربة، قرّروا تنفيذ عمليّات طعن تستهدف الأمنيّين
والأبحاث مازالت متواصلة على صعيد الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التّراب الوطني