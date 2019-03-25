كتلة نداء تونس تدعو رضا شرف الدين للتراجع عن الإستقالة ومواصلة المشوار معها

إجتمعت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس اليوم الاثنين 25 مارس 2019 بمقر مجلس نواب الشعب، وبعد التداول في الشأن العام تعبر عن
– إعتزازها وفخرها بالمجهود الكبير الذي تقوم به الهياكل الجهوية والمحلية ومناضلي الحركة لإنجاح المؤتمر القادم « مؤتمر الإصلاح والإلتزام »، وتتقدم بالتهاني لجميع المترشحات والمترشحين الذين تم إنتخابهم
– رفضنا لإستقالة السيد رضا شرف الدين من مجلس نواب الشعب ومن حركة نداء تونس وندعوه للتراجع عنها ومواصلة المشوار معنا والعمل على إنجاح مؤتمر الحركة
– ندعو جميع الندائيات والندائيين إلى الإلتفاف حول الحركة ومشروعنا الوطني وإنجاح المؤتمر القادم على قاعدة « الإصلاح والإلتزام »، لمواصلة مشروعنا الوطني ودفاعا عن مصالح تونس وشعبها التي باتت مهددة بعد إختلال التوازن السياسي
بيـــــان