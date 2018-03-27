كتلة حركة نداء تونس تستنكر بشدة هذا التهجم اللاخلاقي على السيد محمد الناصر

تابعت كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب بكل استياء التهجم اللاأخلاقي الذي استهدف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب من قبل إحدى النائبات المنتميات لكتلة حركة النهضة ، مستعملة في حقه عبارات هابطة لا تمت بأي صلة لمعاني وقيم التعبير عن الإختلاف في المواقف والأفكار ، بقدر ما تعبر عن مخزون هابط من الكراهية والاسفاف والحقد سواء تجاه شخص السيد محمد الناصر رجل الدولة الوطنية التونسية أو تجاه صفته كرئيس لمجلس نواب الشعب المنتخب بالانتخاب الحر والديمقراطي والمعبر عن السيادة الشعبية
ان كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب إذ تستنكر بشدة هذا التهجم اللاخلاقي وتعبر عن تضامنها الكامل مع السيد محمد الناصر، فإنها تجدد تمسكها بمواقفها الثابتة من مختلف القضايا الوطنية المطروحة، وفِي مقدمتها مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من منطلق الدفاع عن الدولة الوطنية التونسية تاريخا ورموزا وانجازات، في مواجهة حملة التشويه والتزييف التي تقودها القوى المعادية للمشروع الوطني التونسي، من قبل مجموعات فوضوية وظلامية لم تستطع تجاوز أحقادها تجاه الدولة الوطنية ، دولة الاستقلال المجيد و مشروعها الوطني العصري المتشبث بقيم الاعتدال والوسطية
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