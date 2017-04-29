كتلة الحرة تستنكر بشدّة المعاملة التي لقيها رئيس الحكومة من قبل المحتجين في تطاوين

إن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وبعد متابعتها لحيثيات الزيارة التى أداها الوفد الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد إلى ولاية تطاوين يوم الخميس 27 أفريل 2017
1. تعتبر أن وحدة تونس الترابية والتضامن الذي يجب أن يسود بين أبنائها وملكية الشعب بأكمله للثروات الطبيعية للبلاد والتي تديرها الدولة نيابة عنه من الأمور التي لا تقبل الجدال أو النيل منها
2. تحمل الحكومة الحالية مسؤولية الخلل في التسيير الذي بلغ حد الفشل في الإعداد لزيارة حكومية بسبب نقص الكفاءة الذي كنا فد نبهنا إليه في ابانه عند القيام بالتعيينات على اساس المحاصصة فقط سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي
3. تستنكر بشدّة المعاملة التي لقيها رئيس الحكومة والوفد المصاحب له من قبل المحتجين باعتبار أن معارضة الحكومة لا تعني التقليل من احترام أعضائها أو الإعتداء عليهم
4. تدعو الحكومة إلى اعتماد أكبر قدر من الشفافية في إدارة ثروات الوطن والى التعامل مع مشاكل تعطيل الانتاج بالحوار وفي إطار ضبط النفس مع تقديم حلول حقيقية بدون التخلي عن الخيارات القانونية عندما يقتضي الوضع ذلك
5. تهيب كتلة الحرة بالسيد رئيس الجمهورية باعتباره رمز وحدة الدولة والضامن لاستمراريتها ووحدة ترابها الى التدخل في إطار صلوحياته الدستورية لتهدئة الأوضاع وتجنيب البلاد مخاطر الاضطراب والفوضى ومطالبة جميع الممضين على وثيقة قرطاج خاصة من الاحزاب المكوّنة للائتلاف الحكومي بتحمل كامل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية في هذا الظرف الخطير والابتعاد بالتالي عن الخطاب المزدوج والتوظيف السياسوي للاحتجاجات
بيان كتلة الحرة حول احداث تطاوين