كتلة الإئتلاف الوطني تؤكد أنها تُكِنّ احتراما خاصا لشخص رئيس الجمهورية

توضيح
توضيحا حول موقف ينسب لكتلة الإئتلاف الوطني من السيد رئيس الجمهورية أؤكد بأن مبدأ تعزيز الإستقرار السياسي يشمل كل المؤسسات السياسية للدولة وأن الكتلة تكن احتراما خاصا لشخص رئيس الجمهورية ولدور ورمزية مؤسسة الرئاسة وأي موقف يتناقض مع هذا المبدأ لا يمثل الكتلة ولا يعبر إلا عن رأي صاحبه
كما يجب التوضيح بأن الكتلة ليس لها أي ارتباط مع أي مبادرات تنظيمية أو أي تنسقيات خارج مجلس نواب الشعب مع احترامها لحق التنظم السياسي والحزبي لكل المجموعات والأفراد وفق ما يضبطه الدستور
مصطفي بن أحمد
رئيس كتلة الإئتلاف الوطني