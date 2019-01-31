كانِكْ قاضي ، أعْمَلْ مجْهودِكْ لِدفْنِ ملفات الجماعة و ما تروَّحْ كان فَرْحانْ

وكيل الجمهورية الحالي متاع محكمة تونس البشير العكرمي مترشح لإنتخابات وكيل عام محكمة الإستئناف
وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الحالي بشير العكرمي كان قاضي تحقيق، تكفل بقضية إغتيال شكري بلعيد، و قام بعديد الخروقات فيها، بشهادة دائرة الإتهام، و هيئة الدفاع رفعت عليه عديد القضايا. شنوة صار بعدها ؟ ولى وكيل جمهورية. النتيجة : كي هيئة الدفاع تشكي بيه، تجي الشكاية عندو، هو اللي ينظر فيها
توة هو اللي قاعد ينظر في قضية الجهاز السري، و اليوم بعد أكثر من شهرين، مازال مرقد القضية، لا فتح فيها تحقيق و لا حفظ الملف. علاش؟ على خاطرو مترشح لمنصب وكيل عام محكمة الإستئناف، و الانتخابات نهار الجمعة
كانك قاضي، أعمل مجهودك لدفن ملفات الجماعة و التغطية عليهم، و إتهنى، ولاد الحركة ما ينساوكش، و ما تروح كان فرحان
الصورة : الناطق باسم بشيرالعكرمي