قَدّاشْ باشْ نُقْعدُو نِنْدبُو؟؟ وهُومَا يَاكْلُو في لحَمْنَا؟؟

كلامي هذا ردّة فعل على وفاة الشاب المصور الصحفي عبد الرزاق الرزقي.. كلّ نهار يمرّ نقدمو فيه كبدة من كبدنا… اليأس عشّش في القلوب.. ووضع يبعث على الحيرة.. أمورنا ما تعجبش.. حالنا ماشية من أسوأ إلى أسوأ.. ساعات نطمّن روحي ونقول عنّا الاتحاد قوّة ضاربة.. لكن تجاوبني ذاكرتي على أنّى اتحاد تتكلّم ؟ الاتحاد اللي في 2012 صبّتلو النهضة الزبلة قدّامو وكسرولو الباب بالحديد؟ وين وصلت اللجنة في تقصّي الحقائق؟ هاي ذابت مع التوافقات…ثمانية سنوات وأحنا نلطخو في روسنا على الحيط، وكلّ حكومة تتشكّل تولّي نايمة في العسل في حضن النهضة.. تقولش عليهم يقراو عليهم الرقية الشرعية؟؟؟، وكلّ مرّة نحتجّو يجاوبونا اسكتو أنتوما ما تعرفو شي أحنا اللي فاطنين والتوافق مع النهضة هو الخيار الأمثل.. كلام يتناقلو فيه الكلّ على بكرة ابيهم بما فيهم الحداثيين.. وفي الأثناء المجتمع البسيط قاعد يغرق في مستنقع الرجعية.. والمرا اللي معملين عليها قاعدين يلفّو فيها في كفنّاتهم، والمال الفاسد عم على الصالح والطالح.. والمؤسسات خلعت أبوابها.. وفي الأثناء النهضة قاعدة تحفر وتكسّر.. دخلت لدواليب الدولة وفرغتها من روحها.. واليوم يجي رئيس حكومة زغرطولو في وذنو وكيف تكلّم طاح يغنّي على خالو.. عاد كيف قدّر عليك ربّي انسب روحك لجدتك راضية حداد.. و زعمة علاش هذا التجاهل؟موقف من إنجازات جدتو لصالح المرأة التونسية؟ أم مراعاة لمشاعر الخوانجية اللي يحيرهم اسم راضية حداد؟؟ رئيس حكومة قالولو الشلّة اللي دايرة بيه أنّ السياسة ساهلة يكفي تزيّن عباراتك بكليشيات حلوة حتى تأمنك الناس .. وما فطنش اللي بكلامو حفر خندق بينو وبين الناس.. وحتى اللي كان يأمّل في أنّو مخبّي أوراق تقلب الطاولة وما عليها .. أيّس منّو وحسّو في ميدان السياسة مزال يبدّل في الخطوة…نتلفت باحثة على الباجي اللي من يوم اجتماعو بمجلس الأمن القومي فيما يخصّ الجهاز السرّي الخوانجي ما سمعنالوش خبر، وفي الأثناء ولدو طالع هابط على قطر اللي كملت على مرمّتنا وحبّت تدفنّا في مستوى تحت الصفر .. باش النهضة تجي وتنقذنا من الضلال… الأمل نجيبوه منين يا ربّي؟؟ رانا تعبنا.. ومستقبل أولادنا في كف عفريت… نقعدو نندبو؟؟ وهوما ياكلو في لحمنا؟؟ وقتاش باش نقرروا نسمعو بعضنا؟ وكل واحد منّا يطيّح من روحو في سبيل استرجاع يوم من أيّام الراحة اللي كنّا ننعمو بيها.. إيه نعم .. على الأقل كنّا نبرمجو لولادنا ونسطرولهم مستقبلهم
الدكتورة نائلة السليني
اسمعوا وشاهدوا المأساة
******