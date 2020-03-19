قيس سعيّد يطلع على جاهزية الجيش الوطني للمساهمة في التصدي لوباء كورونا

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي التأم مساء الخميس 19 مارس 2020 بقصر قرطاج وخصص للنظر في الوضع العام في تونس خاصة في علاقة بالإجراءات اللازمة توقيا من تفشي فيروس كورونا
وأفاد وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي أن اللقاء كان مناسبة اطلع خلالها رئيس الدولة على جاهزية الجيش الوطني بمختلف مكوناته للمساهمة في التصدي لوباء كورونا
وأكّد استعداد المؤسسة العسكرية لتسخير كل الوسائل البشرية والمادية الممكنة وفق ما تقتضيه المرحلة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم