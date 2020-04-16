قيس سعيّد يستشير الأطباء الذين ورثهم عن الزعيم بورقيبة في كيفية التصدي لانتشار جائحة كورونا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 16 أفريل 2020 بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني السيد عماد الحزقي الذي كان مرفوقا بمدير عام الصحة العسكرية أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني ومجموعة من سامي الضباط، الأطباء العسكريين المختصين في علم الأوبئة والأمراض الجرثومية وهم العميد رضا بلاعح أستاذ رئيس قسم الأمراض الجرثومية، والعميد رياض بطيخ أستاذ رئيس قسم حفظ الصحة، والعميد علي مرابط أستاذ في الطب الوقائي مدير التفقدات والجودة، والعقيد فوزي مهدي أستاذ مبرز في الطب الوقائي
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول الجوانب العلمية والطبية في علاقة بالوضع الصحي الراهن وبتطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا في تونس والعالم
واستمع رئيس الدولة إلى آراء الحاضرين ومقترحاتهم بخصوص مختلف الجوانب الفنية ذات العلاقة بالسيناريوهات المحتملة والإجراءات الممكن اتخاذها عموما وخاصة منها المتعلقة بحظر الجولان والحجر الصحي في كامل أنحاء الجمهورية في الفترة المقبلة
وأعرب وزير الدفاع الوطني عن تقدير المؤسسة العسكرية لرئيس الدولة، مبينا أن اللقاء كان مناسبة تم خلالها تقييم الوضع، والاستئناس بآراء المختصين بما يساهم في المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة
و استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس بقصر قرطاج كلاّ من مدير معهد باستور الأستاذ الهاشمي الوزير ورئيسة قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى الرابطة الأستاذة حنان التويري بن عيسى
ومثل اللقاء مناسبة استمع خلالها رئيس الدولة إلى آراء المختصين وتقييمهما للوضع الصحي الحالي وكيفية التصدي لانتشار جائحة كورونا، والإجراءات الممكن اتخاذها في الفترة المقبلة