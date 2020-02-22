قيس سعيّد يستدعي « وِلْدْ موزة » لزيارته

بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني « وِلْدْ موزة » و أمير دولة قطر زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و25 فيفري 2020 على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية
وتأتي هذه الزيارة تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين
ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين رئيس الجمهورية و « وِلْدْ موزة » أمير دولة قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون وسبل مزيد دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية