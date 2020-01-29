قيس سعيّد يريد بحثا في الشاب التونسي الذي لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الأربعاء 29 جانفي 2020 بقصر قرطاج وزيرة الشباب والرياضة ووزيرة الصحة بالنيابة السيدة سنية بالشيخ
وتم التطرق خلال اللقاء الى الوضع الصحي في البلاد عموما وتحديدا آخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا. وأكدت السيدة سنية بالشيخ في هذا السياق على عدم تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس في تونس
وأضافت أنها أطلعت رئيس الدولة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها لتوقي من حدوث إصابات أو انتشارها
وأوضحت أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتعلق بالعزل الطبي وبتركيز نقاط مراقبة صحية في المطارات والمؤسسات الاستشفائية
وتناول اللقاء أيضا مسائل تتعلق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية. وقد دعا رئيس الدولة إلى فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات، مذكّرا بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل تحت أي شكل من الأشكال
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