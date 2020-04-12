قيس سعيّد يخْتِمُ القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة فيروس كورونا

ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأحد 12 أفريل 2020 القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا / كوفيد-19
وكانت رئاسة الجمهورية تلقت القانون المذكور فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري، وقد انتهت أمس السبت آجال الطعن بعدم الدستورية
واختار رئيس الدولة أن لا يمارس حقه في رد القانون إلى مجلس نواب الشعب وقرر أن يختصر الآجال الدستورية، التي تنص على أن يختم في غضون أربعة أيام، وذلك حرصا منه على أن يدخل القانون حيز النفاذ بهدف التسريع بتمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا
المصدر : رئاسة الجمهورية التونسية