قيس سعيّد يجتمع على عجل بنور الدين الطبوبي و سمير ماجول

بعد إعلان حركة النهضة الإخوانية و حزب قلب تونس عدم مساندتهم لحكومة الفخ…فاخ استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء السبت 15 فيفري 2020 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيّد نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيّد سمير ماجول وذلك على إثر لقائه بالسيّد الياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة
وتناول اللقاء المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها تونس على المستوى السياسي وما لها من انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي
والتحق بعد ذلك السيّد الياس الفخفاخ برئيسي المنظمتين في هذا اللقاء مع رئيس الجمهورية حيث تمّ التطرق إلى أهمية اللحظة التاريخية التي تمرّ بها البلاد وما تتطلّبه من تضافر جميع الجهود ومن نكران للذات وضرورة وضع تونس ومصلحتها فوق كلّ الاعتبارات الظرفية
تصريح رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخ ..فاخ من قصر قرطاج يعلن فيه عن تركيبة حكومته المرفوضة