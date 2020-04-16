قيس سعيّد حرص هاتفيا على الاطمئنان على الأوضاع في قطر في ظل وباء الكورونا

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الخميس 16 أفريل 2020 مكالمة هاتفية مع سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
وتناولت المكالمة العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات ومزيد دعمها
وقد حرص رئيس الدولة على الاطمئنان على الأوضاع في قطر في ظل هذه الجائحة العالمية التي لم يشهد لها العالم مثيلا
ومن جهته عبر أمير دولة قطر عن حرصه على دعم تونس ومعاضدة جهودها في محاصرة هذا الوباء. وتم تبادل وجهات النظر حول الاجراءات المتخذة في البلدين للتوقي من مزيد انتشار هذه الجائحة وللإحاطة بمن أصيبوا بها.
وقد جدد سمو أمير دولة قطر دعوة رئيس الجمهورية لأداء زيارة إلى قطر