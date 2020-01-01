قيس سعيد يكذب تصريحات حبيب الجملي حول تشكيل الحكومة

بعد أن أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ومن قصر قرطاج في ندوة صحفية إثر لقائه اليوم بقيس سعيد رئيس الجمهرية ، أنه قد تم نهائيا اختيار أعضاء الحكومة الجدد و سيتم الإعلان عن أسماء أعضائها غدا ، تصدر رئاسة الجمهورية البلاغ التالي ( أسفله ) على صفحتها الرسمية بالفايسبوك لتؤكد أن الإتفاق لم يتم بعد وأن المشاورات ما زات متواصلة و سيتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال . من الكاذب ؟ الحبيب الجملي أم رئاسة الجمهورية ؟ لكم الإختيار
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 01 جانفي 2020 بقصر قرطاج السيد الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة
وتناول اللقاء آخر المستجدات في مسار تشكيل الحكومة الجديدة
وكان من المنتظر أن تخصّص الندوة الصحفية التي عقبت اللقاء لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال