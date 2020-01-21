قيس سعيد يكتب خطأ وجهلا و يتكلم خطأ وجهلا

كتب الدكتور توفيق العلوي التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك التدوينة التالية معلقا على الأخطاء اللغوية التي وردت في البيان الرئاسي الذي كتبه قيس سعيد ثم قرأه أمام الكاميرا عند تكليف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة
منذ مدّة كلّفت نفسي، بعد إذنكم ودون فخفخة، بمراقبة لغويّة لبلاغات الرئاسة، ورد في بلاغ التكليف : « واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها » والصواب « التي قامت بتوجيهها »، بل الصواب المختصر : « التي وجّهتها »، والخطأ المشار إليه لا تبرير له، وحتّى القول بحمل غير العاقل على العاقل مردود عملا بمبدأ » توازي الأشكال اللغويّ « : « تقدّمت بها … ووجّهتها ». مع تحيّات الذي كلّف نفسه بصفة ديمقراطيّة هههه ودون فخفخة
الدكتور توفيق العلوي
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