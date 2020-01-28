قيس سعيد يسقبل الطبوبي وسعاد عبد الرحيم لفهم ما يحدث من احتجاجات أعوان النظافة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الثلاثاء 28 جانفي 2020 بقصر قرطاج أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة التحركات الاجتماعية وما يجري في قطاع البلديات
وأفاد السيد نور الدين الطبوبي أنه قدم لرئيس الدولة بسطة عن حقيقة ما يحصل في هذا المجال، وأعرب عن ثقته في أن قواعد الاتحاد العام التونسي للشغل لن يتخلوا عن التزامهم بالواجب تجاه الوطن بالتوازي مع دفاعهم عن حقوقهم
وأضاف أن اللقاء تناول كذلك مستجدات الوضع في البلاد على المستوى السياسي مشددا على ضرورة الإسراع بتكوين الحكومة نظرا للاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر البلاد
ومن جانب آخر تم التطرق إلى القضية الفلسطينية وتحديدا ما يعرف بصفقة القرن، وقد أعرب السيد نور الدين الطبوبي عن ارتياحه لتقاسم الاتحاد العام التونسي للشغل مع رئيس الجمهورية المواقف المبدئية بهذا الخصوص
مع رئيسة بلدية تونس
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الثلاثاء 28 جانفي 2020 بقصر قرطاج رئيسة بلدية تونس السيدة سعاد عبد الرحيم
وتمحور اللقاء حول الوضع البيئي في مختلف مناطق بلدية تونس، وطلبات أعوان النظافة المضربين عن العمل والنظر في الحلول الممكنة
وأكدت السيدة سعاد عبد الرحيم على ضرورة تجاوز الخلافات والأزمات الموجودة وتغليب المصلحة العامة ووضع نظافة البلاد وصحة المواطنين فوق كل الاعتبارات