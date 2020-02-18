قيس سعيد يستقبل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية « أوسايد » « مارك غرين » الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 16 إلى18 فيفري الجاري في إطار متابعة المشاريع التنموية التي تنفذها الوكالة في عدد من المناطق الداخلية
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ تواتر الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين يندرج في إطار علاقات الصداقة التاريخية العريقة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. ونوّه بتقاسم البلدين لقيم الحرية والديمقراطية
وعبّر رئيس الدولة عن شكره للاهتمام الذي ما انفكت تولّيه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ببلادنا خاصّة في مجالي التعليم والصحة ولدعمها المتواصل للجهود الوطنية الرامية إلى مقاومة الفقر وتمكين الشباب وتشغيله باعتباره العنصر الفاعل والأساسي في المجتمع بما يساهم في استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة
من جانبه، نوّه السيد « مارك غرين » بالتجربة الديمقراطية في تونس معتبرا أنّها ألهمت العالم في مختلف المحطّات التي مرّت بها منذ انطلاق هذا المسار في 2011
وبيّن أنّ زيارته إلى تونس للمرة الثانية منذ سنة 2014، مثّلت فرصة لتجديد التزام بلاده بدعم هذه التجربة الديمقراطية ومرافقة تونس في مسار إنجاحها، مبرزا عزم الحكومة الأمريكية على المضيّ قدما في مساندة كلّ الجهود الرامية إلى استعادة الحركية الاقتصادية في تونس وخلق الظروف الاجتماعية والتنموية الداعمة للمنظومة الديمقراطية بما يعود بالفائدة على مختلف شرائح المجت