قيس سعيد يرفض مقابلة المبعوث الخاص للرئيس السيسي و يحيله على وزيرالخارجية

بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل وزير الشؤون الخارجيّة، نور الدين الريّ، اليوم الخميس 12 مارس 2020، بمقر الوزارة السيد ياسر عثمان المبعوث الخاص للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محملا برسالة كتابية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات
وأكد وزير الشؤون الخارجية على أواصر الأخوة والطابع المتميز للعلاقات التي تجمع تونس ومصر، وحرص البلدين على مزيد الارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين
كما مثل اللقاء مناسبة للتطرق إلى الجهود المبذولة لدفع العمل العربي المشترك والتشاور حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي والإفريقي والدول
المصدر / وزارة الشؤون الخارجية التونسية
الأعراف الديبلوماسية تقول إنه مبعوث خاص للرئيس المصري ويجب أن يستقبله قيس سعيد بنفسه لكنه لم يفعل ذلك و أحاله على وزيرالخارجية لسبب غير معلن