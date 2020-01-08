قيس سعيد يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي لتدارس الأزمة الليبية وانعكاساتها المنتظرة

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساءاليوم الثلاثاء 07 جانفي 2020 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي
وتدارس المجلس تطوّرات الوضع الإقليمي خاصّة في ليبيا
واستعرض المجلس الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها على المستوى الأمني. وتمّ التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني
وتناول الاجتماع خطّة الطوارئ التونسية الأممية في حال تدفّق جماعي إلى تونس من التراب الليبي. كما بحث مسألة تأمين عودة التونسيين المقيمين في ليبيا وكذلك تأمين أوضاع اللاجئين الذين قد يتوافدون على بلادنا
وفي هذا السياق أكّد رئيس الجمهورية على أهمية التنسيق بين كلّ الجهات المتدخلة، وعلى ضرورة أن تتولّى وزارة الشؤون الخارجية القيام بجملة من الاتصالات مع عدد من المنظمات الدولية ومن العواصم خاصّة منها الأوروبية في إطار خطة الطوارئ التونسية الأممية