قيس سعيد يبيع الأوهام في سيدي بوزيد

زار قيس سعيد فارغ الجيب مدينة سيدي بوزيد بمناسبة إحراق محمد البوعزيزي صاحب البرويطة نفسه وخطب قيس سعيد في مناصريه قائلا لهم : « الشعب يريد » ولم يحدد ما يريد. وفي آخر الإجتماع رجع قيس سعيد إلى القصر فرحا مسرورا، دون أن يفتح أفقا للبطالين و دون أن ينجز أو حتى يعد بمشروع . كلام ثورجي فارغ ، يدعي فيه أن هناك مناورات و مؤامرات ضده ، لا يُسْمن ولا يُغني من جوع
نفضل أن نترككم تستمعون إليه عساكم تفهمون ما يريد
Est ce le 18 Brumaire tunisien ? Ridha Mekki se prend pour Lénine, Mais Kais a l’air de lorgner du côté de Bonaparte. Chauffe Marcel Chauffe !