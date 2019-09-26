قيس سعيد طلَعْ خوامْجي بِقْرُونُو

هدية لمن يدعون ان قيس سعيد هو من خارج السيستام، انظروا لأي شق من السيستام هو ينتمي
السيد قيس سعيد طلع صانع عند الخوامجية متاع النهضة وأحد الخدام متع الترويكا في اسوأ مراحل الحكم وبالتحديد في الفترة التي مثلت انكشاف تواطؤ النهضة مع الارهاب وتورطها في الاغتيالت السياسية
أمر عدد 3233 لسنة 2013 مؤرخ في 7 أوت 2013 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
عين على لعريض شهر « علي رش » الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الإسلامي الأعلى :
ـ عبد الله الوصيف : رئيس
ـ قيس سعيد : عضو
ـ هشام قريسة : عضو
ـ محمد الشتيوي : عضو
ـ عبد المجيد النجار : عضو
ـ آمنة الجبلاوي : عضو
ـ رفيعة بن محمد : عضو
ـ برهان النفاتي : عضو
ـ حسن المناعي : عضو
ـ محمد بوزغيبة : عضو
ـ أحمد الأبيض : عضو
ـ جلال الدين علوش : عضو
ـ منير التليلي : عضو
ـ عبد العزيز لوكيل : عضو
ـ محمد بوهلال : عضو
ـ الطيب الغزي : عضو
ـ نجاة العكروت : عضو
ـ سليمان الشواشي : عضو
ـ محمد بالطيب : عضو
ـ عزالدين خوجة : عضو
ـ سعاد لعذاري : عضو
ـ عبد العزيز القيزاني : عضو
ـ بثينة بن يغلان : عضو
ـ فاخر بن سالم : عضو
ـ محمد المختار النيفر : عضو