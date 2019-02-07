قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أكثر من 60 داعشيا في الرقة

أعلنت « قوات سوريا الديمقراطية » عن اعتقالها أكثر من 60 عنصرا لتنظيم « داعش » الإرهابي ضمن إطار عملية تمشيط ومداهمات مشتركة نفذتها اليوم الخميس في مدينة الرقة شمال البلاد
وأكدت « قوات سوريا الديمقراطية » ذات الغالبية الكردية والمعروفة اختصارا بـ »قسد » أنها ألقت القبض على 63 شخصا متورطا في أنشطة إرهابية مختلفة في إطار الحملة التي استهدفت أوكار الإرهابيين والخلايا النائمة
وشددت « قسد » في بيان لها على أن هذه الخلايا تعد مسؤولة بشكل مباشر عن « بث الرعب والفوضى وإشاعة الفتنة والقلاقل » بين أهالي الرقة
المصدر: روسيا اليوم