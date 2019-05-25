قوات خليفة حفترتتقدم في جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس

أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، أن قوات الجيش الليبي تتقدم في هذه اللحظات من جميع المحاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن القوات البرية تخوض معارك على الأرض بمساندة سلاح الجو الليبي
وقال العبيدي في تصريح لوكالة « سبوتنيك » الروسية إن : قوات الجيش الليبي يسطرون في هذه اللحظات أروع الملاحم البطولية دفاعا عن وطنهم بعد السيطرة الكاملة على منطقة الأحياء البرية »، مؤكدا أن « الجيش الليبي ووحداته العسكرية تتقدم من جميع محاور القتال في جنوب وشرقي العاصمة طرابلس بمساندة سلاح الجو الليبي
مسؤول عسكري يكشف عن نية مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية للانضمام للقوات المسلحة
وقال قائد عسكري في كتيبة الاستطلاع والاستخبارات، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إنه من المحتمل انضمام عدة كتائب كبرى من المدن الغربية وأبرزها لواء العروبة 26 إلى القيادة العامة للقوات المسلحة
وتابع المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات نشرتها “العين الإخبارية” – أن قادة المحاور عقدت اجتماعات عدة مع قيادات هذه الكتائب في الأيام الماضية
ونوه المصدر إلى أن لواء العروبة 26 بقيادة اللواء عمر تنتوش من ورشفانة هو الأقرب لإعلان الانضمام إلى القوات المسلحة في محور العزيزية
وعلى الصعيد الميداني، أكد مسؤول بشعبة الإعلام الحربي السنوسي قادربوه أن القوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع تابعة لمليشيات الوفاق وحققت تقدما على محاور عدة
وأوضح قادربوه أن عمليات الردع فرع الوسطى خاضت اشتباكات كبيرة مع قوات الوفاق في محور وادي الربيع وتمكنت من السيطرة على مواقع متقدمة في المحور
وتابع المسؤول بشعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من تدمير طائرة تصوير بدون طيار متطورة أمس الخميس
وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من فريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ « الإرهاب » في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن « حالة النفير » لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015