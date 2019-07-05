قوات حفتر الجوية تدمر أغلب طائرات المليشيات في مصراته

قالت شعبة الإعلامي الحربي بالقيادة العامة أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة العربية الليبية الباسلة تسقط طائرة حربية تابعة لمليشيات حكومة الوفاق كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة
وأكد الشعبة في بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك – مقتل قائد الطائرة، لافتًا إلى أن الطائرة انطلقت من الكلية الجوية بمصراتة الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية
وقال رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي ان الكلية الجوية مصراته خسرت اغلب طائراتها القتالية في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي
وأضاف الفريق الجروشي في اتصال هاتفي مع صحيفة العنوان مساء الخميس ان مليشيات مصراته تستخدم احد مرافق القوات الجوية استخدام غير قانوني لمصلحة الخارجين على القانون ويحملون فكر متطرف وتتخذ من مدينة مصراته مقراً لها ، مؤكداً ان اغلب الطيارين والفنيين العاملين في القواعد الجوية غرب #ليبيا انضم إلى القوات المسلحة العربية الليبية وجزء بسيط منهم التزم بيته أو غادر إلى #تونس مع أفراد عائلته خوفاً من استهدافهم أو القبض عليهم ، مما أطرمليشيات مصراته للاستعانة بالمرتزقة الأجانب لتشغيل وصيانة الطائرات الموجودة في مطار الكلية الجوية حيث تم القبض على البعض منهم سابقاً
وقال الفريق الجروشي ان عدد الطائرات التي خسرتها مليشيات مصراته بلغ 6 طائرات على النحو التالي
عدد 2طائرات / ل 39
عدد2 طائرات ميراج/ ف1
عدد 1 ميغ 25
عدد1 ميغ 23
وتم أسقاطها جميعاً بفضل القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة لانها لطالما كانت تستهدف مواقع المدنيين في محيط طرابلس وتقتل العائلات الآمنة في البيوت والطرقات العامة وكان لابد من سرعة تحييد هذه الطائرات التي تسيطر عليها العصابات المسلحة والخارجة عن القانون وسلطة الدولة الليبية
وأخيراً شدد رئيس اركان القوات الجوية الليبية على ضرورة استكمال تحرير الوطن من الإرهاب والعصابات المسلحة وفق الخطة العامة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وان حكم ليبيا لأيتم بالتعاون مع المليشيات والعصابات وقهر وإهانة الشعب الليبي الكريم ولن تستطيع مدينة واحدة السيطرة ليبيا مهما زين لها تنظيم الإخوان الإرهابي ذلك فلن تكون هناك خلافك إسلامية ولا دولة لداعش في بلادنا
محذراً عناصر المليشيات ومن تعاون معهم بمحاكمتهم عسكرياً وفق القانون العسكري الوطني ووفق ما تنص عليه حالة الطوارئ والنفير العام في البلاد
وكالة الأنباء الليبية