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قوات الأمن المصرية تفكك بالدم خلية إرهابية غربي القاهرة

قوات الأمن المصرية تفكك بالدم خلية إرهابية غربي القاهرة

سياسة, عربي | 10/09/2017 |
egypte police

قتل عشرة أشخاص وأصيب خمسة من أفراد الشرطة أثناء مداهمة قوات الأمن لشقتين سكنيتين غربي القاهرة، حسبما قالت وزارة الداخلية المصريةegypte police
وقال مصدر بالوزارة لشبكة بي بي سي إن تبادلا لإطلاق النار وقع داخل الشقتين الواقعتين في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى أثناء محاولة قوات الأمن القبض على مجموعة من العناصر المسلحة
وحسب المصدر فإن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية
ورجح المصدر انتماء أفراد المجموعة إلى ما تعرف بحركة سواعد مصر « حسم » التي تتهمها سلطات الأمن بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت وزارة الداخلية قد قالت في 23 جويلية الماضي إن قوات الشرطة قتلت ثمانية مسلحين في محافظة الفيوم، جنوب القاهرة، بعد تبادل لإطلاق النار، فيما يعتقد أنه معسكر لتدريب مسلحين تديره الحركة
وكانت الحركة قد تبنت معظم العمليات التي تمت في عدد من محافظات مصر في الفترة الماضية، آخرها استهداف دورية أمنية بالفيوم أسفر عن مقتل مجند وإصابة آخرين