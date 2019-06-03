قناة وِلْد القروي ، المترشح للرئاسة، تنشر أخبارا كاذبة

تكذيب
لخبر كاذب
نَزَّلت قناة نسمة متع ولد القروي ( العصفور النادر) خبرا
تداولته المواقع الإخبارية بليبيا ان إدارة قضايا الدولة كسبت قضية ضد منوبي سليم بن مختار بن غنية!!
الخبر اليقين
منوبي تونسي ألماني بذل اموالا ذات بال للاستثمار بدولة ليبيا لما كانت دولة منذ 2005
انشأ مصانع وتوابع لتصنيع الأجر ومشتقات مواد البناء
في نطاق عقد استثماري وبه شرط تحكيمي
هبّت رياح المؤامرة ( الربيع العبري) على ليبيا سنة الشؤم 2011 دُمَّر المشروع بكامله واستولى الدواعش على المركب الصناعي !!
استصدر المنوب حكما من المحكمة التحكيمية بباريس يقضي بإلزام الدولة الليبية بان تدفع له تعويضا بمبلغ 120 مليون دولار ونحن في اللمسات الاخيرة للتنفيذ على الأموال الليبية أينما كانت
طبعا ليبيا بها حكومتان وهذا من شأنه ان يُعطّل التنفيذ الى وقت آتٍ لا ريب فيه
الخلاصة
صديقي ومنوبي سليم
اقول لك صبرًا جميلا
نحن أبناء الجمهورية التونسية نحن توانسة نعمل بحرفية وجدية رغم الضباب الذي خيّم على بلادنا منذ نكبة 2011
نحن ننجح او ننجح
صديقي العزيز
انت اخترت الاستثمار بليبيا وبذلت اموالا وليس كاكاوية
ستنال حقوقك قريبا قريبا
فقط شوية إجراءات قضائية
أمّا عن قناة نسمة والخبر الكاذب
غدا ندخل معركة قضائية جديدة ضد قناة نسمة
وتشويه قضيتك سيزيد في إصرارك وتعويض آخر
وان لِغَد ناظره
الأستاذ الحبيب الزمّالي