عرضت قناة « العربية » السعودية فيديو قالت إنه يظهر ارتباكاً حدث في قناة « الجزيرة » القطرية عند الاستعداد لإذاعة كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد
وقالت « العربية » إنه « عقب قرارات دول عدة بقطع علاقاتها بقطر ساد الارتباك مستويات عدة، فعلى المستوى الإعلامي وبينما كانت تنتظر القنوات القطرية كلمة لأمير قطر. توقفت المذيعة في قناة « الجزيرة » التي تصرف عليها الدوحة مئات الملايين فجأة لتعلن موعد الكلمة.. لكن سرعان ما انقطعت الكلمة بتقرير منقول من قناة العربية لتعود المذيعة وتعتذر عن الخطأ غير المقصود وتقول : يبدو أنه جانب قصير من الخطاب
وقطعت 6 دول عربية وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب اتهامها بدعم « جماعات إرهابية ». وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة
قناة الجزيرة تقطع بث خطاب أمير قطر
عرضت قناة « العربية » السعودية فيديو قالت إنه يظهر ارتباكاً حدث في قناة « الجزيرة » القطرية عند الاستعداد لإذاعة كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد