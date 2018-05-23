قناة التاسعة بمسلسل « علي شورَّبْ » في المرتبة الأولى

حسب ميديا سكان
قناة التاسعة في المرتبة الأولى
افتكت قناة التاسعة نسب المشاهدة حسب « ميديا سكان » متفوقة بفارق كبير على قناتي الحوار التونسي ونسمة، وحسب « ميديا سكان » فإن مسلسل علي شورب من بطولة لطفي العبدلي وفريال يوسف حاز 48.6 بالمئة متفوقا على تاج الحاضرة بـأكثر من 28 نقطة كاملة.. توفق قناة التاسعة لم يقتصر على مسلسل شورب، إنما على أيضا على السيت كون « سبعة صبايا » الذي حاز على نسبة مشاهدة بـ44.1 بالمئة، أما المسلسل المصري « نسر الصعيد » الذي تبثه التاسعة أيضا فقد حاز على نسبة 45.4 بالمئة متفوقا على قطوسة الرماد الذي تبثه قناة نسمة بأكثر من 20 نقطة كاملة
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