قل لي ماذا تلبس أقل لك من أنت ؟

مضى علينا زمن ليس بالبعيد كنّا نستعين فيه بالهندام على تبيّن شخصية الإنسان و منزلته المادّية و الاجتماعيّة و العلميّة و انتماءاته الفكريّة و الثقافيّة.. و كان الهندام دالاّ على صاحبه دلالة قلّما غالطتنا أو خدعتنا. فكنّا نعرف من الرجال أصحاب الجبّة أو أصحاب « البلوزة » و الشاشية و نعرف منهم أصحاب اللباس الافرنجي يلبسون من « الروبافيكيا أو من المغازات، من تونس أو من الخارج، و نعرف منهم أصحاب الشعر الطويل و السلسلة الذهبيّة في العنق على صدر تهدّع قميصه و اعشوشبت شعراته و نعرف منهم عشّاق « الدنقري » و نوارة الفصل على « القرن »(أي الأذن) قرنفلة أو فلّة أو ورقة نعناع..و كنّا نفهم مغازي الهندام و نتعامل مع أصحابه تعاملا اجتماعيّا تونسيّا في حوض تراثيّ و حضاريّ واحد. أمّا عن النساء فما أن مدّ بورقيبة يده إلى أولى الرؤوس يكشف عنهن « السفساري » حتّى ارتفع الحرج و سقطت الحواجز على العدد الأعظم من نسائنا فالتحقت المرأة بالمؤسسات العامّة، بالمدارس و الإدارات و المحلاّت العامّة، عارية الرأس بلباس غربيّ تطوّر بتطوّر الموضة و لكنّه اللباس الذي لا ترى العين من خلاله إلاّ كائنا جديرا بالاحترام و التقدير تلميذةً و معلّمةً و موظّفةً الخ. و لم تكن المرأة التونسيّة تخرج من الزينة العامّة إلى الزينة الخاصّة إلاّ ببيتها أو في دواخلها.
و كنت في هذا الصباح على قهوة على شاطئ البحر في نسيم خريفيّ منعش يريد أن يقول لي إنّ تونس ما تزال بخير و أنّ فيها من فضل الله بقايا جمال و فتنة. و نظرت إلى الخلق حولي أتفرّس في ملامح الناس فلم أفهم شيئا. نظرت في الجنس اللطيف فرأيت الحجاب قد اكتسح رؤوس العذارى على اختلاف الأعمار في مشهد لم يخطر، إلى عهد قريب، ببال أحد. و ربط عقلي بين الحجاب و الدين و الورع و التقوى فرأيت من المحجّبات من جلست أو مرّت و يدها قابضة أو متأبّطة بحبيبها فلم أفهم. و رأيت محجّبة تجلس أمامي و قد غرق جليسها في بحر عينيها و دفء شفتيها فلم أفهم. و مرّت علينا محجّبة قد تغطّى أعلاها و تعرّى أدناها فلم أفهم. و مرّت علينا محجّبة قد انسدل عليها الستار الأسود فلا ترى منها شيئا يصحبها غضنفر قد كشف من جسمه كلّ شيء فلم أفهم، و رأيت جماعات من البنات قد اختلطن بين سافرات و محجّبات يمرحن و يلعبن فلم أفهم و لكن يبدو أنّهنّ قد فهمن ما لم أفهم. فقد فاتنا عصر الوضوح و المنطق و لم يعد الهندام، كما كان، رمزا دالاّ بل كأنّ الناس لم يعودوا يكلّفون أنفسهم ما لا طاقة لهم بفهمه و عوّدوا أنفسهم على عدم الحاجة لفهمه فسعدوا بعدم طرح السؤال كما شقيت أنا بطرح السؤال. و لن يزيدني هندام الرجال إلاّ شقاء على شقاء بين لباس سعوديّ و لحية كثّة شعثاء أو لحية بين بين و طابع أسود على الجبين و أموال جارية بين أيد وسخة…
و استحضرت أمثالا فرنسية من قبيل أن ليس كلّ من لبس لباس الرهبان فهو راهب أو من قبيل أنّ الخطّاف الواحد لا يدلّ على قدوم الربيع أو قول الجاحظ لَكم خدعتنا الظواهر عن البواطن و غيرها من الحكم التي تحذّرنا من الاستثناءات الخدّاعة و لكن لمّا تصبح الاستثناءات هي القاعدة فعلى اللغة اليوم أن تراجع مقاييسها أو فلتراجع صاحبات الحجاب مقاييسهنّ، في لحظة مكاشفة مع أنفسهنّ ؟
الدكتور الهادي جطلاوي