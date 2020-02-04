قلب تونس يسجل ضبابيّة الفخفاخ وانعدام وجود برنامج حقيقي عنده

عقد حزب قلب تونس مجلسه الوطني في دورته الثانية، وأقرّ نقطة وحيدة في جدول أعماله وهي مسألة تشكيل الحكومة، وبعد التداول في الأمر والنقاشات يهمّ حزب قلب تونس أن يتوجّه للرأي العام بما يلي
1 . تحميل السيد إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة كامل المسؤوليّة في ما لوحظ من عدم قدرة وارتباك وتعثّر في مسار تشكيل الحكومة، بسبب ضبابيّة رؤيته وانعدام وجود برنامج حقيقي إضافة إلى إقصاء طيف واسع من القوى السياسية والكتل النيابيّة من المشاورات
2 . المطالبة بالتسريع في تشكيل الحكومة وتصويب المقاربة المعتمدة في ذلك خصوصا أمام تعقّد الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتدهور المقدرة الشرائيّة للفئات الضعيفة والمتوسّطة
3 . تأكيد الحزب على صواب خيار حكومة الوحدة الوطنيّة واعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة الخانقة والعامّة التي تمرّ بها البلاد
4 . دعوة المكتب السياسي والكتلة النيابيّة للحزب لمتابعة مسار تشكيل الحكومة والبقاء في حالة انعقاد مفتوح
عن المجلس الوطني لحزب قلب تونس
تونس، في 03 فيفري 2020
الرئيس
نبيل القروي