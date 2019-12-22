قلب تونس يدعو حركة النهضة الإخوانية للإسراع في تشكيل الحكومة ويحمّلها مسؤولية التأخير

على إثر اجتماع المكتب السيّاسي لحزب قلب تونس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، وبعد التداول حول الأوضاع العامّة التي تمرّ بها البلاد، يهمّه إعلام الرّأي العام بما يلي
1 ـ التنبيه لخطورة الأوضاع السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية وحالة الفراغ المؤسساتيّة التي تمرّ بها البلاد والمخاطر التي يمكن أن تنجرّ عنها .
2 ـ دعوة كلّ الأطراف السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة وكلّ الفاعلين السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنيّة وتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه الوطن والشعب بعيدا عن منطق المزايدات والمناورات .
3 ـ التنبيه من خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف من مناورات لتعطيل مسار تشكيل الحكومة ممّا زاد في تأزيم الأوضاع وتدنّي منسوب ثقة المواطنين ودرجة تفاؤلهم .
4 ـ تحميل حركة النهضة مسؤولياتها الدستورية والسياسيّة ودعوتها للإسراع في تشكيل الحكومة .
5 ـ التذكير بموقف حزب قلب تونس الدّاعي إلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والنأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية وتحييد وزارات السيادة.
6 ـ التزام حزب قلب تونس بحماية مكتسبات الدّولة الوطنيّة والمحافظة على استقرار الإدارة وإطاراتها.
7 ـ تأكيد الحزب على عدم ترشيح أيّ من قياداته السياسيّة أو نوّابه لأيّ مسؤولية في الحكومة القادمة وعدم منح ثقته لأية حكومة قائمة على المحاصصة الحزبيّة تعيد إنتاج منظومة الفشل وتلتفّ على إرادة النّاخبين
تونس، في 22 ديسمبر 2019
عن المكتب السياسي
الرئيس
نبيل القروي
بيان