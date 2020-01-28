قلب تونس يحذّر من كلّ محاولة تهدف إلى الإنقلاب على الدستور ويدعو إلى الاستعداد لكلّ طارئ

عقد المكتب السياسي اجتماعه الدّوري ليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 واستعرض الوضع العامّ بالبلاد ومختلف المستجدّات وخاصّة منها تلك التي تتعلّق بمسار تكوين الحكومة وقد انتهى إلى ما يلي
1 . يجدّد حزب قلب تونس مطالبة رئيس الجمهوريّة بتوضيح رؤيته وموقفه من التضارب البيّن بين ما جاء في خطاب التكليف لرئيس الجمهوريّة بما يفيد أنّه احتراما لإرادة الناخبين في الانتخابات التشريعيّة واحتراما لمقترحات الأحزاب والكتل النيابيّة فإنّ الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهوريّة بل هي التي سيمنحها مجلس النوّاب الثقة وبين ما جاء على لسان السيّد إلياس الفخفاخ من أنّه يستمدّ شرعيّته في تشكيل الحكومة من نتائج الانتخابات الرئاسيّة وحدها، مشيرا ضمنيّا إلى أنّ حكومته ستكون حكومة الرئيس خاصّة وقد تأكّد ذلك من خلال تردّده اليومي على قصر قرطاج لرفع تقارير في تقدّم مشاوراته بشأن تكوين الحكومة
2 . يعبّر حزب قلب تونس عن انشغاله بشأن صفة وتمثيليّة بعض الدخلاء على مسار تكوين الحكومة من المحيطين بالسيّد إلياس الفخفاخ وعن مدى تأثيرهم لفرض أجندات خفيّة مشبوهة لا تخدم المصلحة الوطنيّة
3 . ينبّه حزب قلب تونس من خطورة ما جاء « بالمذكّرة التعاقديّة من أجل الائتلاف الحكومي » التي عرضها اليوم السيّد إلياس الفخفاخ على الأحزاب التي دعاها إلى المشاورات والتي تعرّضت بالخصوص إلى طلب المصادقة على قانون استثنائيّ يُجيز له تسيير دواليب الدولة بمراسيم دون سابق موافقة من البرلمان ويحذّر من كلّ محاولة تهدف إلى الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان بنيّة الإنفراد والإنحراف بالسلطة
4 . تحسّبا لكلّ الاحتمالات قرّر المكتب السياسي لحزب قلب تونس تفعيل اللجنة المكلّفة بالإعداد للانتخابات ودعوتها إلى الانعقاد ودعوة القيادات والقواعد الجهويّة إلى الاستعداد لكلّ طارئ في هذا الشأن
تونس، في 28 جانفي 2020
عن المكتب السياسي لحزب قلب تونس
الرئيس
نبيل القروي
بيان