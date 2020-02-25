قلب تونس مصرّ على أنه سيكون في المعارضة

ينفي حزب قلب تونس ما أشاعته بعض المواقع والصفحات بخصوص إبرام صفقة سياسية بين حزب قلب تونس والسيد إلياس الفخفاخ المُكلّف بتشكيل الحكومة والتي تُمكّن حكومة الفخفاخ من أصوات عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية لقلب تونس مقابل حصول الحزب على مناصب في عدد من الولايات والمعتمديات ومناصب عليا في عدد من المؤسسات العمومية .
كما يؤكّد حزب قلب تونس أنه لا وجود لأي صفقات سياسية وأن رئيس الحزب أكد في أكثر من مرة عن رفضه للصفقات والمفاوضات « خلسة » كما أنّه ثابت على موقفه من أن الأولوية المطلقة هي البرامج وآليات تنفيذها وأن المناصب هي آخر اهتماماته وأن موقف الحزب من حكومة الفخفاخ واضح لا لبس عليه وأن موقعه الطبيعي سيكون في المعارضة
تونس، في 24 فيفري 2020
عن حزب قلب تونس
الرئيس
نبيل القروي