قطع الطرقات والنهب والتكسير والسطو في تواصل هذه الليلة بعديد الجهات

تشهد مدينة تالة حاليا مواجهات عنيفة بين المحتجين ووحدات الامن على مستوى الشارع الرئيسي بالمدينة وقبالة المعهد الثانوي بتالة هذا ولم تسجل عمليات تخريب او نهب
هذا وعمد عدد من المحتجين بكل من حيي الزهور والنور بالقصرين المدينة الى حرق العجلات المطاطية وقطع الطريق وتصدت لهم الوحدات الامنية ومنعتهم من الاقتراب من الاماكن الحساسة بالمدينة
قربة و سليمان
قام عدد من الشباب بمدينة قربة من ولاية نابل باشعال العجلات المطاطية وسط الطريق وقاموا بالاعتداء على مساعد رئيس مركز الأمن الوطني بالجهة على مستوى ساقه وتقوم الوحدات الأمنية بتفريق المتجمهرين وفق ما أفاد به مصدر أمني
أقدم محتجون، عشية اليوم الثلاثاء، على رشق وحدات الامن بالقوارير بعد قيامهم بخلع محل للمواد الغذائية وسرقته
وقد وتدخل الامن لتفريقهم باطلاق الغاز المسيل للدموع
وفي سليمان فقد تم رشق منطقة الامن الوطني بالحجارة وتهشيم بلور احدى السيارات الامنية، وكذلك الشأن في وسط مدينة قربة حيث تشهد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين اغلبهم من الشبان الذين لا تتجاوز اعمارهم الـ20 سنة، حسب ما أكدته مصادر أمنية لمراسلة الجوهرة أف أم
سوسة
عمد مجموعة من المحتجين منذ قليل إلى رشق مركز الأمن ببوحسينة من مدينة سوسة بالحجارة حيث تحولت تعزيزات أمنية كبيرة على عين المكان كما عمد عدد آخر منهم بجهة سيدي عبد الحميد إلى غلق الطريق وإحراق العجلات المطاطية في حين تحول بعضهم إلى جهة حمام سوسة وتحديدا قرب المستودع البلدي بين خزامة وحمام سوسة واضرمو النار في عجلات مطاطية لكن وحدات الأمن تحولت وسيطرة على الوضع ويذكر أن هناك عمليات كر وفر بجهة سيدي عبد الحميد بين الامن ومحتجين وحسب ما توفر لنا من معلومات أولية فإن الأمر تحت السيطرة حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة
ملثمون غرباء بطبربة
عبر عدد من المتساكنين لموفدة « الشروق أون لاين » خديجة يحياوي بجهة طبربة عن خوفهم وهلعهم نظرا لما تعرفه المنطقة من عمليات تخريب وحرق وقطع الطرقات الرئيسية
وأكد عدد من المتساكنين ان الملثمين غرباء عن المنطقة وأنهم مسلحون وقاموا بعمليات سطو ضد مدنيين
ودعا سكان المنطقة إلى التدخل العاجل وحمايتهم
حرق القباضة بنفزة
بعد حرق مركز الشرطة بمدينة نفزة وسيارتين أمنيتين قام المحتجون منذ حين بحرق مقر القباضة المالية وقد وصلت قوات من الجيش الوطني لحماية بقية المنشآت
زغوان
تم منذ قليل نقل عون أمن بوحدات التدخل بالحرس الوطني بزغوان إلى المستشفى الجهوي بزغوان لتلقي الاسعافات اللازمة على اثر إصابته بحجارة على مستوى الرأس، وفق ما أفادت به مراسلة الجوهرة أف أم في الجهة
وكان عون الامن تعرض للاصابة اثناء قيام الوحدات الأمنية بتفرقة مجموعة من الشباب حاولوا غلق الطريق الوطنية عدد 3 بمدينة بئر مشارقة على مستوى حي القبو بإشعال العجلات المطاطية لتتمكن الوحدات الأمنية في وقت وجيز من اطفائها وإخراجها من الطريق العام
حرق سيارتين
تتواصل حاليا بمدينتي باجة ونفزة من ولاية باجة عمليات كر وفر بين محتجين وعناصر الامن الوطنى. وقد اقدم محتجون حوالى الساعة السابعة من مساء الثلاثاء على حرق مركز الامن بمدينة نفزة وحرق سيارتين احداهما للشرطة البلدية بنفزة
ورشق محتجون مركز شرطة منطقة المزارة بباجة الشمالية بالحجارة وحاولوا اقتحام عدد من المحلات. كما اغلقوا عددا من الانهج باشعال العجلات المطاطية
وقد تمركزت وحدات امنية امام عدد من المنشات العمومية والتجارية الحساسة وامام مستودعات سيارات الولاية والبلدية
حي الانطلاقة بولاية أريانة
تجمع، عشية اليوم الثلاثاء، عدد من الشبان في حي الانطلاقة بولاية أريانة، بالقرب من إحدى المساحات التجارية الكبرى حيث عمدوا إلى غلق الطريق
وأفاد مراسل الجوهرة أف أم، أن مواجهات قد جدت بين هؤلاء الشبان وقوات الأمن التي تحاول التصدي لمحاولات السطو على بعض المحلات التجارية
كما شهد حي التضامن المجاور تجمعات أخرى وقطعا للطريق مع قدوم تعزيزات من الأمن والحرس الوطنيين
استيلاء على الدراجات النارية المحجوزة بالجديدة
اقتحم عدد من المحتجين، مساء اليوم الثلاثاء، المستودع البلدي بالجديدة من ولاية منوبة، واستولوا على عدد من الدراجات النارية المحجوزة، كما قاموا بالعبث وبتهشيم بقية محتويات المستودع
كما شهدت نفس المدينة محاولة قام بها بعض المحتجين لغلق الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى مفترق القنارية، فيما تمركزت دوريات من الامن والجيش الوطنيين بالمدينة لحماية المنشات العمومية وتأمنيها
وقد وجه كاتب عام النقابة الاساسية للصحة بالمستشفى المحلي بطبربة نداء الى المواطنين في معتمديات طبربة والجديدة ووادي الليل لتسهيل مهمة سيارات الاسعاف التابعة للمستشفى في تنقلها من والى العاصمة ومراعاة طبيعة تدخلها الاستعجالي، وذلك على إثر اعتراض سيارات الاسعاف من قبل حواجز بشرية اغلقت منافذ عدد من الطرقات بين طبربة والجديدة والسعيدة، ومنعت هذه السيارات من العبور وقامت بتفتيشها
غلق الطريق الوطنية رقم 04
اقدم محتجون الى غلق الطريق الوطنية رقم 04 على مستوى مدخل مدينة مكثر من ولاية سليانة عشية اليوم و قد تم حرق العجلات المطاطية