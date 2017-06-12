وزير خارجية قطر يؤكد أن حركة النهضة إخوانية

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الحديث عن دعم بلاده للإخوان المسلمين عبارة عن « فبركة إعلامية »، معتبرا أن الدوحة ليست : حزبا سياسيا
الأزمة الخليجية القطرية
وقال الوزير القطري في تصريح صحفي في باريس: « الإخوان المسلمون إذا كانوا في سلطة دولة ما، فإن هذا لا يمنعنا من التعامل مع هذه السلطة، وعندما كانت الجماعة في السلطة في مصر، الدوحة دعمت مصر، كما كانت تفعل في ظل الحكم العسكري قبل الإخوان واستمرت بعدهم بدعمها، وكذلك الحال في تونس » وبهذا يؤكد وزير خارجية قطر أن حركة النهضة حركة إخوانية وأن ادعاء الغنوشي أن حركته ليست تابعة لحركة الإخوان المسلمين الإرهابية لا أساس له من الصحة وأنه مهما تنصّل من جلدته كان ويبقى إخوانيا
وأضاف، : ما يشاع عن أن لقطر علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، باطل
وفيما يتعلق بحركة « حماس »، أشار الوزير القطري إلى أن دولته لا تدعم حماس، وإنما كانت تستضيف المكتب السياسي لحماس، وأن الهدف كان لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
وقال آل ثاني: وجود بعض القيادات السياسية لحماس في قطر هو للوصول إلى مرحلة لإنهاء الانقسام بين الحركتين فتح وحماس، أما ما يتم تناقله عن دعم قطري لحماس فهو أمر مغلوط
وأضاف، : الدوحة تقدم الدعم لإعمار غزة من خلال الآليات الدولية، وهناك شفافية كاملة في التعامل مع تلك المبالغ المقدمة، ونحن ندعم الوحدة الوطنية والحكومة الفلسطينية
وشدد الوزير القطري على أن ربط بلاده بحزب أو حركة معينة، يأتي ضمن : « وضع المزيد من الاتهامات على الدوحة » على حد تعبيره
المصدر: وكالات
الصورة : وزير خارجية قطر يزور زعيم الإخوان راشد الغنوشي يوم 28 مارس 2016