قرقنة : القبض على المنظّم الرّئيسي لعمليّة الهجرة غير الشّرعيّة التي راح ضحيّتها 87 شخصا

تمكّنت مساء اليوم 21 جوان 2018 على السّاعة 18.00 وحدات الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة من ضبط المنظّم الرّئيسي لعمليّة الهجرة غير الشّرعيّة التّي جدّت يوم 02 جوان 2018 بسواحل جزيرة قرقنة وراح ضحيّتها 87 شخصا (يبلغ من العمر 32 سنة) وهو محلّ 04 مناشير تفتيش من أجل « تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة » كما أنّه محلّ بطاقة جلب في قضيّة الحال
وقد تمّ ضبط المعني بالصّندوق الخلفي لإحدى السّيارات رفقة شريك له على مستوى محطّة اللّود محاولا مغادرة جزيرة قرقنة
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موظف بإحدى وزارات السيادة حاول تهريب المجرم
هذا وقد أكّد رئيس فرقة شرطة النجدة بصفاقس سفيان ناجي في تصريح لموقع قناة نسمة مساء اليوم الخميس 21 جوان 2018، أنّ موظف بإحدى وزارات السيادة، هو من حاول تهريب المنظّم الرئيسي لعملية الهجرة غير النظامية بسواحل قرقنة والتي راح ضحيتها العشرات من الشبان
وأوضح سفيان ناجي، أنّه تمت الإطاحة بالمدعو »ناجح عطية الله » إثر محاولته الهروب من جزيرة قرقنة إلى مدينة صفاقس في الصندوق الخلفي لسيارة على ملك موظف بإحدى وزارات السيادة
الجدير بالذكر، أنّ الإطاحة بالشخص المذكور، تمّت في إطار عملية أمنية مشتركة بين شرطة النجدة بإقليم صفاقس والإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، وذلك بعد تحريات وترصد دامت حوالي 20 يوما
يشار إلى أنّ الحصيلة النهائية للجثث التي تمّ انتشالها من جزيرة قرقنة ومحيطها قد بلغت رسميا 87 جثة، من بينهم 20 جثة لشبان من أصول إفريقية وقع دفنها بإحدى المقابر بولاية صفاقس