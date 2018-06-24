قرارات إلاهيّة عاجلة

من عبث الأقدار أن صعدت ببعض الفرق العربيّة و الإسلاميّة إلى سماء كرة القدم العالميّة. و من سخرية الأقدار أن حضّرت وليّ العهد السعودي في هزيمة نكراء لبلاده في حفل التدشين بموسكو و عبثا رفع خادم الحرمين يومئذ كفّيه متذرّعا إلى ربّ الكعبة فلم تنفعه خدمته و لم ينفعه إسلامه في حضرة المسيحيين بوتين و رئيس الفيفا المتحرّجين من انغلاق باب العرش في وجهه. أمّا التونسيون فقد كانوا كعادتهم براقماتيين فلم يستعينوا بالله بقدر استعانتهم بالصالحين و استعانتهم بالبوخوخو و البخور و الجاوي و استعانتهم بالتّهييب النفسي يرعبون به أعداءهم في تونس و خارج تونس و يربحون من إشهاره مالا وافرا فهجم إشهار « أوريدو » و اتّصالات تونس على روسيا « جايين جايين.. » و هجم الفلفل الحار على الأعداء « يشلحط و يملوط » و هجم الجبن و هجم اليوغرط و هجمت وكالات الأسفار الحلال و الحرام بآلاف الطامعين الحالمين بنصر سراب فلم ينفع تهديدنا و لم « يحرحر » فلفلنا و كان هجومنا في لحظة الجدّ و اللعب ضعيفا متواضعا
لقد خذل ربّ العزّة خادم الحرمين و مركز الإسلام و حواشيه و عجّل بطردتهم شرّ طردة من أرض المسيحيين و لم ينفع المسلمين سجودهم لله بعد الأهداف القليلة التّي سجّلوها و لو كان سجودا صادقا لخفّف عليهم ربّما ثقل الهزيمة و أعجبني سجود أحمد موسى النيجيري لربّه و أحبّ الله موسى و أغدق عليه تسجيلين رائعين ضدّ إيزلندا و فضّل الله قوم عيسى و أحبط عمل قوم محمّد فهل هذه قرارات إلاهيّة؟ وهل كان الله ظالما منحازا أم كان في قراراته عادلا موزّعا الرزق بين الناس على قدر ما اكتسبوا من العلم و الكفاءة؟
الدكتور الهادي جطلاوي