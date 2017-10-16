قاعدة الغوص التابعة لجيش البحر تواصل إنتشال جثث المهاجرين غير الشرعيين

تمكنت، مساء يوم الأحد 15 أكتوبر 2017، الباخرة قاعدة الغوص « جرجيس » التابعة لجيش البحر والتي تم تسخيرها للقيام بعمليات البحث، من تحديد موقع حطام مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي اصطدم بوحدة بحرية يوم الاحد 8 أكتوبر 2017.وقام فريق الغوص التابع لجيش البحر برفع وإنتشال 10 جثثت من المكان
كما أعلم مركب صيد تونسي عن وجود جثة في مكان بعيد حوالي 30 كلم عن موقع الحادث، قامت وحدة بحرية بإنتشالها، ويحتمل أن تكون لأحد ضحايا الحادث جرفها التيار
هذا وستتولى وزارة الدفاع الوطني مدكم بآخر المستجدات في الإبان،بخصوص عمليات البحث المتواصلة بواسطة وحدات بحرية وطائرة مروحية تابعين للجيش الوطني
المصدر : وزارة الدفاع الوطني