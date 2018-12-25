قاضي التحّقيق بالقصرين يأمر بإلإحتفاظ بمشتبه به في قضية انتحار المصور الصّحفي عبد الرزاق الزرقي

عهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة بموجب إنابة من السّيد قاضي التحّقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بالبحث في القضيّة التحقيقيّة موضوع وفاة المصور الصّحفي عبد الرزاق الزرقي بمدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 في ظروف غامضة بنشوب النّيران بجسده ممّا أدى إلى وفاته لاحقا متأثّرا بحروقه البليغة وذلك ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل القتل العمد وجريمة الامتناع المحضور
وبناء على التّحريات والأبحاث، أمكن اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 للوحدة المذكورة ضبط المشتبه به في قضيّة الحال (عمره 18 سنة، قاطن حي الكرمة القصرين) والاحتفاظ به بعد التّنسيق مع السّيد قاضي التحقيق المتعهّد، ولا تزال الأبحاث متواصلة مع مجموعة أخرى من الأطراف
المصدر : وزارة الداخلية