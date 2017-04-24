قابس تحتضن الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الابتدائية أيّام 28 و 29 و 30 أفريل 2017

سعيا الى النهوض بالمنظومة التنشيطية بالمدارس الابتدائية تنظّم الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بقابس الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الابتدائية أيّام 28 و 29 و 30 أفريل 2017 بالمركب الثقافي بقابس، وذلك تتويجا لأنشطة النوادي التي بعثت في بعض مدارسنا الابتدائية خلال هذه السنة الدراسية ،. ويتركّز الملتقى على الفقرات الرئيسية التالية
• العروض المسرحية
ستعرض خلال هذه الدورة من الملتقى 26 فرقة مسرحية شملت جميع المندوبيات تتويجا للملتقيات الجهوية التي نظّمتها كلّ مندوبيّاتنا بكامل أنحاء البلاد
• المسابقة
شكّلت الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بقابس لجنة تحكيم في الغرض متركبة من مختصين في المسرح المدرسي للنظر في الأعمال المقدّمة من قبل المربين المؤطّرين لاسيما طرافة النصوص، وجودة استعمال اللغة ، وحسن تأطير الناشئة وتدريبها على ممارسة هذا الفن العريق ، فضلا عن احتفائهم بأغلب مكوّنات الفرجة من إنارة ومؤثّرات تقنية وموسيقى وديكور وسواها وفقا لمقتضيات اللحظات الدرامية
هذا، وتعتزم لجنة التنظيم توفير جوائز قيّمة منها جائزة أحسن عمل مسرحي وجائزة أفضل نص وجائزة أفضل ممثّل وغيرها من الجوائز التشجيعية