قابس : القبض على إمراة من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتجنيد الفتيات قصد الانضمام إليه

تمكنت يوم 05 جوان 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقابس الغربية من القبض على إمراة عمرها 22 سنة قاطنة بالجهة، تعمدت التواصل مع عناصر ارهابية بالخارج عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإشادة بتنظيم « داعش » الإرهابي والتحريض على الارهاب
بالتحري معها إعترفت بتواصلها عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » مع ارهابي سوري الجنسية (من اتباع جبهة النصرة الإرهابي) كان يدعوها إلى الإلتحاق به بسوريا عبورا بتركيا كما طلب منها أن تقوم باستقطاب فتيات أخريات قصد القدوم معها حيث قامت المعنية باستدراج فتاة تبلغ من العمر 13 سنة وجعلها تتواصل معه
كما تم العثور بهاتف المعنية على صور خاصة به وعلى محادثات بينهما كان يحثه فيها على الالتحاق به بسوريا
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بها من أجل » الإنضمام إلى تنظيم إرهابي ودعوة الآخرين إلى الانضمام إليه والمشاركة في ذلك