قائمة مشروع تونس بتونس واحد تنسحب لمساندة بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد

نشر، مساء اليوم ، محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
أشكر أغلبية أعضاء قائمة حركة مشروع تونس بتونس واحد وكافة مناضليها ومناضلاتها في الدائرة الانتخابية الذين قرروا استثنائيا وفِي دائرة تونس واحد تحديدا إيقاف حملتهم لمساندة الأستاذة بسمة الخلفاوي رفيقة وأرملة الشهيد شكري بلعيد
لقد كان قرارهم نابعا من رغبتهم في أن تبقى قضية الشهيد شكري بلعيد حية في البرلمان وأن يكون موقف حركة مشروع تونس الداعم لكشف الحقيقة عن اغتيال الشهداء فعلا لا قولا فقط
أطلب من مناضلات ومناضلي الحركة وعلى رأسهم رئيس جامعة تونس واحد الأخ جلال اليعقوبي المضي في هذا الاتجاه وتعبئة كل الجهود نحو تنفيذه
وفِي غير ذلك من الجهات تتواصل حملة حركة مشروع تونس في كافة الدوائر من أجل تحقيق فوز قائماتنا وفوز المبادئ التي من أجلها ترشحنا
عزيزي شكري وانت هناك، مهما فعلنا نحن مقصرون تجاهك. موقف مناضلات حركة مشروع تونس ومناضليه في دائرة تونس واحد هي نقش صغير على رخام إيماننا بضرورة إنصاف حقك وحق دمك