قائد القوات الجوية التركية السابق يتقدم أمام المحكمة صفوف المتهمين في الانقلاب

سار عشرات المتهمين من ضباط الجيش التركي من المشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل وسط حشد غاضب في بداية محاكمة جماعية بالقرب من العاصمة أنقرة
ومعظم المشتبه بهم الـ221 من كبار ضباط الجيش التركي، واتهموا بمحاولة الإطاحة بالرئيس الإسلاموي التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 15 جويلية الماضي
وتقدم المتهمين – الذين كانوا يسيرون في طابور طويل – القائد السابق للقوات الجوية، الجنرال أكين أوزتوك
وتعالت دعوات تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بهم، بالرغم من أن القانون التركي الحالي لا يسمح بذلك
واعتقلت الشرطة في الإجراءات الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب مدرسيْن مضربيْن عن الطعام
وقالت نوري غولمين وسميح أوزاكا في تغريدات إن اعتقالهما تم خلال الليل
والمعتقلان من ضمن أكثر من 100 ألف من الموظفين في القطاع العام الذين سرحوا من الخدمة في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في جويلية 2016
وجاء في تغريدة لغولمين : فرع الشرطة السياسية يحاول الآن الدخول إلى المنزل، إنهم يكسرون الباب في هذه اللحظة
المصدر : وكالات