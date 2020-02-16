في مقابلة مع الطبوبي و ماجول، الإخواني راشد الغنوشي يؤكد موقفه الثابت على رفض الإقصاء في الحكومة القادمة

بعد لقاء عاجل ،البارحة ، برئيس الجمهورية قيس سعيد تناول المسار الطويل لتشكيل الحكومة ، الإخواني راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي بالسيدين نور الدين الطبوبي وسمير ماجول
– تضافر كلّ الجهود ضرورة لتجاوز المأزق الحكومي
التقى الإخواني راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأحد 16 فيفري 2020 السيّد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ودار الحديث حول الوضع السياسي العام في البلاد وتحديدًا المأزق الذي بلغه مسار تشكيل حكومة المكلّف السيّد إلياس الفخفاخ.
وثمّن السيدان الطبوبي وماجول المكانة التي يُحظى بها السيّد رئيس مجلس نواب الشعب، وأكّدا ضرورة تضافر الجهود من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة الماثلة خاصة وأنّ الآجال الدستوريّة ما تزال تسمحُ بتخطّى العقبات الحالية
وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تقدير السلطة التشريعيّة للدور الوطني للمنظمات الوطنيّة
وجدّد الإخواني راشد خريجي الغنوشي موقفهُ الثابت في ضرورة احترام إرادة الناخبين والحرص على تعزيز عناصر الوحدة الوطنيّة ورفض الإقصاء، مجددًا التأكيد على أنّ البلاد تحتاجُ إلى حكومة وحدة وطنيّة واسعة ومناخات ثقة وتوافق كفيلة بالنجاح في استكمال بناء المؤسّسات والهيئات الدستورية، مُطمئنًا بأنّ نصّ الدستور وروحه يسمحان بايجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كلّ الأوضاع